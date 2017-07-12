عون: انماء المناطق من أولوياتنا

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اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان الانتخابات النيابية المقبلة ستكون فرصة يعبر فيها اللبنانيون عن خياراتهم بحرية ومسؤولية وان قانون الانتخاب الجديد وضع لتحقيق هذه الغاية، ودور رئيس الجمهورية توجيه جميع اللبنانيين الى ان يحسنوا الخيار، والسهر كي تجري الانتخابات في مناخ من الحرية ستوفره حتما القوى الامنية التي ستتولى حفظ امن العملية الانتخابية.واكد الرئيس عون، خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا وفدا من بلديات وفعاليات بلدات في قضاء عاليه، ان الاهتمام الابرز الذي يوليه راهناً هو العمل بجهد لانماء المناطق اللبنانية كافة.