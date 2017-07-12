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12 تموز 2017
12/07/2017 06:01:24
لجنة المال والموازنة اوقفت عقدي ايجار دائرة الاحصاء المركزي البالغة قيمتهما مليار و٩٢٦ مليون وطالبت باحالتهما على التفتيش والنيابة العامة المالية
لجنة المال والموازنة اوقفت عقدي ايجار دائرة الاحصاء المركزي البالغة قيمتهما مليار و٩٢٦ مليون وطالبت باحالتهما على التفتيش والنيابة العامة المالية
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LBCI News Lebanon
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