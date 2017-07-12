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12 تموز 2017
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لجنة المال والموازنة اوقفت عقدي ايجار دائرة الاحصاء المركزي البالغة قيمتهما مليار و٩٢٦ مليون وطالبت باحالتهما على التفتيش والنيابة العامة المالية

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لجنة المال والموازنة اوقفت عقدي ايجار دائرة الاحصاء المركزي البالغة قيمتهما مليار و٩٢٦ مليون وطالبت باحالتهما على التفتيش والنيابة العامة المالية
 
 
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