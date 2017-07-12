لجنة المال توقف عقدي ايجار دائرة الاحصاء المركزي

أوقفت لجنة المال والموازنة في خلال جلسة عقدت برئاسة النائب ابراهيم كنعان عقدي ايجار دائرة الاحصاء المركزي البالغة قيمتهما مليار و٩٢٦ مليون وطالبت باحالتهما على التفتيش والنيابة العامة المالية.

واشار النائب ابراهيم كنعان الى ان "الرقابة البرلمانية لا تقوم على المصادقة على ارقام الوزارات والادارات، بل على التحقق من صحة الالتزامات التي تجريها الادارة، واتخاذ القرار المناسب بشأنها."

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الى ذلك، اقرت اللجنة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص معدلا وتمنت على هيئة مكتب المجلس ادراجه على جدول اعمال الجلسة التشريعية المقبلة.

كما أقرت اللجنة موازنات المجلس الاعلى للدفاع والاحصاء المركزي وامن الدولة وارجأت الهيئة العليا للتأديب لجلسة مقبلة.