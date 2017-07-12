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12 تموز 2017
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وزير الاقتصاد التركي: أنقرة ستواصل تلبية الاحتياجات اليومية لقطر في الأجل الطويل وأرسلنا نحو 200 طائرة شحن إلى قطر منذ بدء الأزمة

وزير الاقتصاد التركي: أنقرة ستواصل تلبية الاحتياجات اليومية لقطر في الأجل الطويل وأرسلنا نحو 200 طائرة شحن إلى قطر منذ بدء الأزمة Lebanon, news ,lbci ,أخبار ستواصل,أنقرة,التركي,الاقتصاد,وزير,
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وزير الاقتصاد التركي: أنقرة ستواصل تلبية الاحتياجات اليومية لقطر في الأجل الطويل وأرسلنا نحو 200 طائرة شحن إلى قطر منذ بدء الأزمة
 
 
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