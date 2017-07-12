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12 تموز 2017
12/07/2017 06:38:03
وزير الاقتصاد التركي: أنقرة ستواصل تلبية الاحتياجات اليومية لقطر في الأجل الطويل وأرسلنا نحو 200 طائرة شحن إلى قطر منذ بدء الأزمة
وزير الاقتصاد التركي: أنقرة ستواصل تلبية الاحتياجات اليومية لقطر في الأجل الطويل وأرسلنا نحو 200 طائرة شحن إلى قطر منذ بدء الأزمة
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LBCI News Lebanon
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