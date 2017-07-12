بزي من عين التينة: كنعان سيزور بري غدا لمناقشة الموازنة وإذا كان انتهى النقاش منها فستوضع على جدول الأعمال ولكن مع ايجاد حل لمسألة قطع الحساب ووقف خرق الدستور لهذه الجهة