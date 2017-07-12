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12 تموز 2017
12/07/2017 07:04:14
بزي من عين التينة: كنعان سيزور بري غدا لمناقشة الموازنة وإذا كان انتهى النقاش منها فستوضع على جدول الأعمال ولكن مع ايجاد حل لمسألة قطع الحساب ووقف خرق الدستور لهذه الجهة
بزي من عين التينة: كنعان سيزور بري غدا لمناقشة الموازنة وإذا كان انتهى النقاش منها فستوضع على جدول الأعمال ولكن مع ايجاد حل لمسألة قطع الحساب ووقف خرق الدستور لهذه الجهة
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LBCI News Lebanon
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