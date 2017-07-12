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12 تموز 2017
12/07/2017 07:15:01
بري: السلسلة حق لأصحابها ولا يمكن تجاهل هذا الحق وهي أول بند في الجلسة العامة وسنكمل النقاش بها من حيث انتهى ونؤكد دعمنا للجيش لأنه ضمانة البلد
بري: السلسلة حق لأصحابها ولا يمكن تجاهل هذا الحق وهي أول بند في الجلسة العامة وسنكمل النقاش بها من حيث انتهى ونؤكد دعمنا للجيش لأنه ضمانة البلد
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LBCI News Lebanon
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