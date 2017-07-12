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12 تموز 2017
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بري: السلسلة حق لأصحابها ولا يمكن تجاهل هذا الحق وهي أول بند في الجلسة العامة وسنكمل النقاش بها من حيث انتهى ونؤكد دعمنا للجيش لأنه ضمانة البلد

بري: السلسلة حق لأصحابها ولا يمكن تجاهل هذا الحق وهي أول بند في الجلسة العامة وسنكمل النقاش بها من حيث انتهى ونؤكد دعمنا للجيش لأنه ضمانة البلد Lebanon, news ,lbci ,أخبار لأصحابها,السلسلة,
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بري: السلسلة حق لأصحابها ولا يمكن تجاهل هذا الحق وهي أول بند في الجلسة العامة وسنكمل النقاش بها من حيث انتهى ونؤكد دعمنا للجيش لأنه ضمانة البلد
 
 
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