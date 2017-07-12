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12 تموز 2017
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وزير خارجية فرنسا يزور قطر والسعودية والكويت والإمارات يومي 15 و16 تموز للسعي الى تخفيف التوترات في منطقة الخليج

وزير خارجية فرنسا يزور قطر والسعودية والكويت والإمارات يومي 15 و16 تموز للسعي الى تخفيف التوترات في منطقة الخليج Lebanon, news ,lbci ,أخبار يزور,فرنسا,خارجية,وزير,
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وزير خارجية فرنسا يزور قطر والسعودية والكويت والإمارات يومي 15 و16 تموز للسعي الى تخفيف التوترات في منطقة الخليج
 
 
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