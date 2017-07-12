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12 تموز 2017
12/07/2017 07:27:14
وزير خارجية فرنسا يزور قطر والسعودية والكويت والإمارات يومي 15 و16 تموز للسعي الى تخفيف التوترات في منطقة الخليج
وزير خارجية فرنسا يزور قطر والسعودية والكويت والإمارات يومي 15 و16 تموز للسعي الى تخفيف التوترات في منطقة الخليج
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LBCI News Lebanon
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