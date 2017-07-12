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12 تموز 2017
12/07/2017 07:49:55
موعد جلسة مجلس النواب لم يحدد بعد بانتظار أن يتشاور رئيس مجلس النواب مع رئيس الحكومة لتحديد موعد استنادا إلى مواعيد سفر الحريري
موعد جلسة مجلس النواب لم يحدد بعد بانتظار أن يتشاور رئيس مجلس النواب مع رئيس الحكومة لتحديد موعد استنادا إلى مواعيد سفر الحريري
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