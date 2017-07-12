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12 تموز 2017
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موعد جلسة مجلس النواب لم يحدد بعد بانتظار أن يتشاور رئيس مجلس النواب مع رئيس الحكومة لتحديد موعد استنادا إلى مواعيد سفر الحريري

موعد جلسة مجلس النواب لم يحدد بعد بانتظار أن يتشاور رئيس مجلس النواب مع رئيس الحكومة لتحديد موعد استنادا إلى مواعيد سفر الحريري Lebanon, news ,lbci ,أخبار النواب,مجلس,جلسة,موعد,
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موعد جلسة مجلس النواب لم يحدد بعد بانتظار أن يتشاور رئيس مجلس النواب مع رئيس الحكومة لتحديد موعد استنادا إلى مواعيد سفر الحريري
 
 
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