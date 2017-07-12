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12 تموز 2017
12/07/2017 08:16:36
قائد الجيش: ورشة التدريب في الجيش قد انعكست على فعالية المهمات الدفاعية والأمنية خصوصا في مواجهة الارهابيين سواء بالنسبة الى دقة وسرعة التنفيذ أو بالنسبة إلى تقليل الخسائر
قائد الجيش: ورشة التدريب في الجيش قد انعكست على فعالية المهمات الدفاعية والأمنية خصوصا في مواجهة الارهابيين سواء بالنسبة الى دقة وسرعة التنفيذ أو بالنسبة إلى تقليل الخسائر
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LBCI News Lebanon
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