قائد الجيش: ورشة التدريب في الجيش قد انعكست على فعالية المهمات الدفاعية والأمنية خصوصا في مواجهة الارهابيين سواء بالنسبة الى دقة وسرعة التنفيذ أو بالنسبة إلى تقليل الخسائر