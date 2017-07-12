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12 تموز 2017
12/07/2017 08:33:23
مصادر وزارية للـ LBCI: مجلس الوزراء أقر بند انتاج الكهرباء من الرياح ويناقش اعادة النظر بآلية التعيينات
مصادر وزارية للـ LBCI: مجلس الوزراء أقر بند انتاج الكهرباء من الرياح ويناقش اعادة النظر بآلية التعيينات
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