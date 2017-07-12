قائد الجيش: التدريب انعكس على المهمات الدفاعية في مواجهة الارهاب

نوه قائد الجيش العماد جوزيف عون بأداء تلامذة ضباط السنتين الثالثة والثانية في الكلية الحربية والقوات الجوية واللواء اللوجستي وأفواج المدرعات الأول والمدفعية الثاني والهندسة والمضاد للدروع والإشارة في المناورة الهجومية التي قاموا بها في جرد العاقورة بالذخيرة الحية أمام عون والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم وأعضاء المجلس العسكري.

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وتضمنت المناورة إنزال وحدات من الطوافات ومهاجمة مواقع محصنة داخل خطوط العدو.

وشدد العماد عون على أهمية التدريب النوعي الذي يؤدي إلى أعلى درجات المهارة والاحتراف.

ولفت إلى "أن ورشة التدريب القائمة في الجيش قد انعكست على فعالية المهمات الدفاعية والأمنية التي تنفذها الوحدات العسكرية، خصوصا في مواجهة التنظيمات الإرهابية والقضاء على خلاياها في الداخل، سواء بالنسبة الى دقة التنفيذ وسرعة الحسم وتحقيق أفضل انتاجية، أو بالنسبة إلى تقليل الخسائر الجسدية والمادية".