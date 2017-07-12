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12 تموز 2017
12/07/2017 10:31:30
مجلس الوزراء أصدر قرار بيسمح بإنتاج الكهرباء من خلال الرياح...لأي مدى ممكن ينجح هيك مشروع وهل فعلا ممكن يساهم برفع مستوى التغذية بالتيار؟ شاركونا آراءكم عبر هاشتاغ الكهرباء_عالريح
مجلس الوزراء أصدر قرار بيسمح بإنتاج الكهرباء من خلال الرياح...لأي مدى ممكن ينجح هيك مشروع وهل فعلا ممكن يساهم برفع مستوى التغذية بالتيار؟ شاركونا آراءكم عبر هاشتاغ الكهرباء_عالريح
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LBCI News Lebanon
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