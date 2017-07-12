فرنجية للتيار: تواضعوا

فرنجية تمنى لو كانت الأوضاع أفضل في هذا العهد

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LBCI News Lebanon

تمنى رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لو كانت الأوضاع أفضل في هذا العهد المسيحي سائلا: "ماذا يميز حتى الساعة هذا العهد عن العهد السابق"؟

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ورداً على سؤال حول علاقته بالسيد نصر الله قال: "ممتازة وعظيمة ولا تتغيّر".

ولفت خلال لقائه وفدا من نقابة المحررين الى ان هناك ملفات عديدة اليوم تعوزها الشفافية في لبنان مثل الكهرباء خصوصا في ما يتعلّق بملف المناقصات والطريقة التي أُحيلت بموجبها، وشدد على انه في كل ما يجري يستثني الرئيس عون الذي لا علاقة له بكل ما يبتعد عن الشفافية ولكن لا يستثني أي أحد حتى أقرب المقربين.وقال فرنجية: "نحن ممثَّلون في الحكومة وموجودون فيها ولكنني لست أرى أن الأوضاع هي على مستوى أمل اللبنانيين".وأضاف: أفعال "التيار الوطني الحر" تتناقض مع أقواله لذلك فالتواضع في الخطاب مطلوب دائما.