مطبخ نقال من ألمانيا الى بعلبك

سلم رئيس جمعية "مساندة الشرق" الألمانية كريستيان سبرنغر "الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب" ممثلة بمؤسسها الدكتور رامي اللقيس، مطبخا نقالا لإعداد 500 وجبة طعام مجانية يوميا لأسر فقيرة سورية ولبنانية، بحضور رئيس بلدية بعلبك حسين اللقيس، الفنان الألماني الشهير قسطنطين ويكر.

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وأشار اللقيس الى ان "هذا المشروع هو تتمة لمشاريع سابقة في هذا المجال حيث تم تأمين ألبسة للعائلات المحتاجة، وتوزيع أغنام وماعز على مجموعة من الأسر الفقيرة".

من جهته، قال سبرنغر: "قبل شحن المطبخ، طلبنا من تلاميذ في ألمانيا الرسم على الصندوق الخارجي للمطبخ، فكانت رسائل بـ 11 لغة من أطفال من جنسيات مختلفة ومنهم أولاد أفارقة وعرب ومنهم سوريون، وبالنسبة إلي هو مطبخ تقدمة من ألمانيا ليستفيد منه المجتمع اللبناني".