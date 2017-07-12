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12 تموز 2017
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فرنجية: هناك ملفات عديدة تعوزها الشفافية مثل الكهرباء وأستثني الرئيس عون في كل ما يجري وهو الذي لا علاقة له بكل ما يبتعد عن الشفافية

فرنجية: هناك ملفات عديدة تعوزها الشفافية مثل الكهرباء وأستثني الرئيس عون في كل ما يجري وهو الذي لا علاقة له بكل ما يبتعد عن الشفافية Lebanon, news ,lbci ,أخبار تعوزها,عديدة,ملفات,هناك,فرنجية,
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فرنجية: هناك ملفات عديدة تعوزها الشفافية مثل الكهرباء وأستثني الرئيس عون في كل ما يجري وهو الذي لا علاقة له بكل ما يبتعد عن الشفافية
 
 
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