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12 تموز 2017
12/07/2017 10:59:02
فرنجية: هناك ملفات عديدة تعوزها الشفافية مثل الكهرباء وأستثني الرئيس عون في كل ما يجري وهو الذي لا علاقة له بكل ما يبتعد عن الشفافية
فرنجية: هناك ملفات عديدة تعوزها الشفافية مثل الكهرباء وأستثني الرئيس عون في كل ما يجري وهو الذي لا علاقة له بكل ما يبتعد عن الشفافية
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LBCI News Lebanon
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