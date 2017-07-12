بالصورة - ماذا يشترون بعد نشل المواطنين وسرقة الدراجات؟

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة في بيان أنه في الآونة الأخيرة حصلت عدّة سرقات لدراجات آلية وعمليات نشل طالت مواطنين في بلدتي عرمون وخلدة.وبنتيجة المتابعة والرصد، تمكن عناصر فصيلة عرمون في وحدة الدرك الإقليمي، من تحديد هوية الفاعلين الذين يؤلفون عصابة، وتوقيف أفرادها، وهم:- ح. ص. (مواليد عام 1996، لبناني)- ج. ع. (مواليد عام 1997، لبناني)- م. م. (مواليد عام 1998، سوري)وبالتحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بعدّة عمليات نشل على متن الدراجات الآلية التي كانوا يسرقونها ومن ثم يقومون بتغيير لونها وبيعها ليشتروا بثمنها المخدرات التي يتعاطونها.كما تبيّن أن الموقوف الثاني من أصحاب السوابق بجرم تعاطي المخدرات.وقد ضبط بحوزتهم ثلاث دراجات آلية مسروقة، وعثر في داخل إحداها على كميّة من مادتي الكوكايين وحشيشة الكيف.وسلّمت إحدى الدراجات الآلية إلى مالكها، وأحيل الموقوفون الثلاثة تباعاً إلى مفرزة بعبدا القضائية ومكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.