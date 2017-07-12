الرياشي: لبنان لم يعد قادرا على حمل اعباء شعوب اخرى

أكد وزير الإعلام ملحم الرياشي أن "لبنان لم يعد قادرا على حمل الاعباء، وأصبح ينوء تحتها، وتطرح عليه في المقابل حلول لا ترقى الى مستوى رفع الضغط عنه، بما يهدد العلاقة بين الضيف السوري والمضيف اللبناني، ويعرض أرضه وبنيته الرخوة للخطر الكبير".

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وأشار الرياشي في اجتماع الدورة الـ48 لوزراء الاعلام العرب المنعقد في القاهرة الى "أننا أمام أزمات حقيقية تتطلب دعم الجامعة العربية للبنان دعما حقيقيا لمواجهتها".

وقال: "احمل اليكم سلاما من بيروت مضرحا بجراحات وطن آثر ان يحمل على كتفيه اعباء شعوب اخرى، بل صراعات منطقة كاملة، فمن حروب على ساحته الى لجوء على ارضه."