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12 تموز 2017
12/07/2017 12:18:55
لجنة المال والموازنة انهت جلستها المسائية واقرت موازنات وزارات العمل والسياحة والبيئة
لجنة المال والموازنة انهت جلستها المسائية واقرت موازنات وزارات العمل والسياحة والبيئة
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LBCI News Lebanon
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