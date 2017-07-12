آخر الأخبار
12 تموز 2017
Back

الدولة تدفع إيجار مبنى قيد الانشاء...والموضوع الى التفتيش المركزي - كل التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل

الدولة تدفع إيجار مبنى قيد الانشاء...والموضوع الى التفتيش المركزي - كل التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل Lebanon, news ,lbci ,أخبار مبنى,إيجار,تدفع,الدولة,
episodes
الدولة تدفع إيجار مبنى قيد الانشاء...والموضوع الى التفتيش المركزي - كل التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان


إقرأ أيضاً