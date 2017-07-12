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12 تموز 2017
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انتهاء اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة شؤون النازحين على ان يستكمل النقاش يوم الجمعة

انتهاء اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة شؤون النازحين على ان يستكمل النقاش يوم الجمعة Lebanon, news ,lbci ,أخبار المكلفة,الوزارية,اللجنة,اجتماع,انتهاء,
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انتهاء اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة شؤون النازحين على ان يستكمل النقاش يوم الجمعة
 
 
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