كتاب مفتوح الى الرئيس عون...وهذا ما جاء فيه

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وجه المحامي ماجد دمشقية، بوكالته عن عائلة نزار زكا، كتابا مفتوحا الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، جاء فيه: "نناشدك اليوم بوصفك ابا لجميع اللبنانيين، وقد دخلت حياة امين العام "اجمع - المنظمة العربية للمعلوماتية والاتصالات" مرحلة حرجة للغاية، نتيجة اضرابه عن الطعام داخل المعتقلات الايرانية رفضا لاعتقاله المتمادي منذ اكثر من سنيتن. وكان نزار قد دخل ايران بموجب دعوة رسمية موجهة له من نائبة رئيس الجمهورية الاسلامية في طهران لشؤون المرأة والعائلة السيدة شاهيندوخت مولافيردي التي طلبت من السفارة الايرانية في لبنان تسليمه تأشيرة دخول لهذه الغاية.إن حرب الامعاء الخاوية التي يخوضها نزار، نجل العميد احمد زكا ابن المؤسسة العسكرية اللبنانية، قد بدأت ترجح كفة الموت، وانتصار الظلم على القيمة الإنسانية الحرة التي يمثلها ذلك اللبناني الذي نجح في جعل العالم مكانا أفضل بفعل جهوده عبر العالم في تمكين الشعوب من الحصول على المعرفة من خلال المنظمة التي يرأسها ونشاطه الحيوي، فلا تسمح يا فخامة الرئيس بموته، فهو من طينة رجال الارز الذين يتمسكون بمواقفهم شامخين شموخ جبال لبنان، ولن يثنيهم اي تحد عن التراجع عن حقهم بالحرية، فاما العيش بكرامة واما الموت بشرف.نناشد فخامتكم التدخل لدى السلطات الايرانية للافراج عن مواطنكم اللبناني نزار زكا فورا، واضعين آمال اللبنانيين وسائر شعوب العالم التي عمل نزار من اجلها بين ايديكم، وآملين من فخامتكم عدم ترك اللبناني نزار يواجه قدره منفردا، في وقت عمل لازدهار قطاعات المعلوماتية والاتصالات ورفع اسم لبنان عاليا".