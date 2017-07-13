وزارة الصحة توفر على المواطنين الوقت وتقطع الطريق على الزبائنية

علم موقع الـ LBCI انه وبعد طلب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني، تم اعداد مذكرة تفاهم مع المجلس الاعلى للجمارك بهدف توقيع البيانات الجمركية المرتبطة بوزارة الصحة الكترونيا ما يوفر على المواطنين عناء الانتقال الى الوزارة وهدر الوقت ويقطع الطريق على اي امكانية للزبائنية.

وتندرج هذه الخطوة، في اطار النهج الذي يعتمده حاصباني منذ وصوله الى وزارته، في اطار تفعيل الحكومة الالكترونية ودخول لبنان في حقبة العالم الرقمي حيث اطلق الشباك المواحد للخدمات في الوزارة الذي يؤمن عددا من الخدمات الاكترونية، ويستعد لاطلاق تطبيقين احدهما لتنظيم الطوارئ والدخول الى المستشفيات والاخر يتعلق بسلامة الغذاء.