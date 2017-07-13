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13 تموز 2017
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باسيل : نطالب بضرورة وجود مجلس اقتصادي وزاري دائم لا يحل محل الحكومة لكن يناقش المشاريع

باسيل : نطالب بضرورة وجود مجلس اقتصادي وزاري دائم لا يحل محل الحكومة لكن يناقش المشاريع Lebanon, news ,lbci ,أخبار وجود,بضرورة,نطالب,باسيل,
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باسيل : نطالب بضرورة وجود مجلس اقتصادي وزاري دائم لا يحل محل الحكومة لكن يناقش المشاريع
 
 
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