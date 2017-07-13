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13 تموز 2017
13/07/2017 06:25:22
المشنوق: وزارة الداخلية جاهزة لاجراء الانتخابات الفرعية وفق القانون القديم ويبقى ان نأتي الى مجلس الوزراء بالاعتمادات المطلوبة
المشنوق: وزارة الداخلية جاهزة لاجراء الانتخابات الفرعية وفق القانون القديم ويبقى ان نأتي الى مجلس الوزراء بالاعتمادات المطلوبة
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LBCI News Lebanon
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