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13 تموز 2017
13/07/2017 06:38:45
لجنة المال أقرت موازنة وزارة الطاقة وعلقت بند مساهمة الوزارة بمركز الطاقة المتجددة وقيمته 6 مليارات ليرة وطلبت التفاصيل المتعلقة بعمله
لجنة المال أقرت موازنة وزارة الطاقة وعلقت بند مساهمة الوزارة بمركز الطاقة المتجددة وقيمته 6 مليارات ليرة وطلبت التفاصيل المتعلقة بعمله
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LBCI News Lebanon
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