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13 تموز 2017
13/07/2017 07:05:30
مريضة في مستشفى الشرق الاوسط في بصاليم بحاجة ماسة لبلاكيت دم من فئة A+ ... للتبرع الاتصال على 71133144
مريضة في مستشفى الشرق الاوسط في بصاليم بحاجة ماسة لبلاكيت دم من فئة A+ ... للتبرع الاتصال على 71133144
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LBCI News Lebanon
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