اقرار موازنة "الطاقة" وتعليق بند مركز الطاقة المتجددة

Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,لجنة المال والموازنة,

LBCI News Lebanon

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لبحث واقرار موازنة وزارة الطاقة والمياه بحضور وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل.

وعقب الاجتماع، اعلن النائب كنعان ان اللجنة استمعت الى وزير الطاقة حول عمل الوزارة والمشاريع المرتبطة بها، وقد اقرت اللجنة موازنة الوزارة وعلّقت البند المتعلق بمساهمة الوزارة بمركز الطاقة المتجددة وقيمته ٦ مليارات، طالبة التفاصيل المتعلقة بعمله.

الإعلان

ولفت كنعان الى ان اللجنة ستستمع بشكل منفصل الى مؤسسة كهرباء لبنان في ضوء عجز المؤسسة وتكاليفه على عاتق الدولة والبالغ بحسب ارقام الموازنة ٢١٠٠ مليار.

كما سيعقد اجتماع الثالثة بعد ظهر الاثنين مع وزير الطاقة ولجنة فرعية تمثل كل الكتل، يخصص لدرس توزيع عادل لمشاريع الصرف الصحي والمياه في كل المناطق اللبنانية.

وحضر الاجتماع النواب: فادي الهبر، حسن فضل الله، انطوان زهرا، ايوب حميد، هنري حلو، احمد فتفت، نبيل نقولا، ياسين جابر، خالد زهرمان، كاظم الخير، زياد اسود، محمد قباني، حكمت ديب، نبيل دي فريج، سيمون ابي رميا، عباس هاشم.

كما حضر مدير عام المالية الان بيفاني، مدير عام وزارة الطاقة والمياه فادي قمير، مدير عام النفط اورور فغالي، مدير عام الاستثمار غسان بيضون، مستشار وزير الطاقة والمياه خالد نخلة، رئيس محاسبة في وزارة المالية سينتيا ضو.