الرئيس عون: لبنان في صدد اطلاق خطة اقتصادية شاملة

مساعدة المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة هي من الاولويات

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LBCI News Lebanon

أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المدير الاقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي ساروج كومار جا خلال استقباله له، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، لمناسبة تسلمه مهامه الجديدة،"ان لبنان في صدد اطلاق خطة اقتصادية شاملة تتضمن رؤية مستقبلية للواقع الاقتصادي في البلاد لتعزيز قطاعات الانتاج ووضع حد للاقتصاد الريعي، معتبرا ان "الدعم الذي يقدمه البنك الدولي للبنان دليل ثقة بالاجراءات التي تقوم بها الدولة اللبنانية في اطار عملية النهوض التي بدأت قبل تسعة اشهر".

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واشار الرئيس عون الى "ان مساعدة المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة هي من الاولويات التي يتم التركيز عليها راهنا، باعتبارها خطوة اساسية لزيادة القدرات الاقتصادية في البلاد". وشكر البنك الدولي على الاهتمام الذي يوليه للبنان وللمشاريع التنموية فيه، معتبرا "ان المساهمة في المشاريع المائية والكهربائية والسدود والطرق وتنظيف مجاري الأنهر وانشاء السجون والمجمعات التربوية، تساعد الحكومة اللبنانية على تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع".بدوره أكد كومار جا للرئيس عون "التزام البنك الدولي الاستمرار في مساعدة لبنان، لا سيما بعد عودة الحياة الى المؤسسات الدستورية اثر انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة وتعزيز الاستقرار والامن في البلاد". معلنا "ان البنك الدولي راغب في تعزيز الشراكة الجيدة مع لبنان وانه خصص محفظة مالية للمساعدة وفق الاولويات التي يحددها رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية".