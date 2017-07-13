لبنان تعب من أزمة النازحين... جعجع: قرار عودتهم يعود الى الحكومة اللبنانية

جعجع في لقاء مع الإعلاميين في معراب

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LBCI News Lebanon

شدد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على ان لبنان تعب من أزمة النازحين لأنها قد تتفاقم الى ما لا تحمد عقباه، لافتا الى ان نظرة القوات في هذا الملف إنسانية.

وفي لقاء مع الإعلاميين في معراب، أعلن جعجع ان "القوات" طرحت مسودة على كتل نيابية عبارة عن رسالة إلى الأمم المتحدة لإعادة النازحين الى المناطق الامنة في سوريا، مؤكدا أن قرار عودة النازحين لبناني سيادي بامتياز ويعود الى الحكومة اللبنانية.

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وفي ما يتعلق بالانتخابات، قال جعجع "منفتحون على كل الخطوات الإيجابية وموضوع التحالفات الانتخابية قيد البحث".

وعن ملف التعيينات، اعتبر جعجع ان مسألة آلية التعيينات تقنية بامتياز.