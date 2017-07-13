أخبار محلية
13 تموز 2017
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نشرة الـLBCI و"كلام الناس" عبر صوت لبنان 100.5 – 100.3

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نشرة الـLBCI و&quot;كلام الناس&quot; عبر صوت لبنان 100.5 – 100.3
يمكنكم ابتداء من اليوم متابعة نشرة اخبار الـ LBCI المسائية وبرنامج "كلام الناس" عبر أثير إذاعة صوت لبنان على الموجتين : 100.5 – 100.3 FM .
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