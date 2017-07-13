نشرة الـLBCI و"كلام الناس" عبر صوت لبنان 100.5 – 100.3

نشرة الـLBCI وبرنامج "كلام الناس" عبر صوت لبنان

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LBCI News Lebanon

يمكنكم ابتداء من اليوم متابعة نشرة اخبار الـ LBCI المسائية وبرنامج "كلام الناس" عبر أثير إذاعة صوت لبنان على الموجتين : 100.5 – 100.3 FM .