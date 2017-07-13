بيار الضاهر يروي ما جرى مع "لبنان الحر"!

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أوضح رئيس مجلس إدارة الـLBCI بيار الضاهر لموقع IMLebanon موضوع توقف بث نشرة الاخبار المسائية للـ LBCI وبرنامج "كلام الناس" على هواء إذاعة لبنان الحر، لافتا الى أن الاذاعة توقفت عن تسديد مستحقات إيجار محطات البث الخاصة بها إعتبارا من كانون الأول 2014.واشار الضاهر الى أن الإذاعات الأخرى تجاوبت مع الـ LBCI من خلال دفعها المتوجب عليها، في حين لم تتجاوب إدارة "لبنان الحر"، بالرغم من ارسال انذارات لها، مما حتم قطع الكهرباء في عدد من المحطات، فكان ردهم في وقف نقل أخبار الـLBCI.وأعلن الضاهر عن ابرام إتفاق مع إذاعة "صوت لبنان" في الأشرفية، وهي ستباشر اعتبارا من مساء اليوم الخميس 13 تموز بنقل نشرة أخبار الـLBCI عبر أثيرها.ويؤكد الضاهر أن "السيدة روز شويري دخلت على خط الوساطة مشكورة، اليوم ثمة حساب متراكم يزيد عن 450 ألف دولار لأن محطاتنا كانت منتشرة في كل المناطق قبل أن نوقف عددا منها لعدم حاجتنا لها بعد انتقالنا إلى البث الرقمي."