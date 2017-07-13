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13 تموز 2017
13/07/2017 12:35:29
الامعان في تلزيم الفايبر اوبتيكس الى شركة خاصة: خسائر لخزينة الدولة ومخاوف أمنية – التفاصيل في النشرة المسائية
الامعان في تلزيم الفايبر اوبتيكس الى شركة خاصة: خسائر لخزينة الدولة ومخاوف أمنية – التفاصيل في النشرة المسائية
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LBCI News Lebanon
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