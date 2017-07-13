آخر الأخبار
13 تموز 2017
Back

الامعان في تلزيم الفايبر اوبتيكس الى شركة خاصة: خسائر لخزينة الدولة ومخاوف أمنية – التفاصيل في النشرة المسائية

الامعان في تلزيم الفايبر اوبتيكس الى شركة خاصة: خسائر لخزينة الدولة ومخاوف أمنية – التفاصيل في النشرة المسائية Lebanon, news ,lbci ,أخبار اوبتيكس,الفايبر,تلزيم,الامعان,
episodes
الامعان في تلزيم الفايبر اوبتيكس الى شركة خاصة: خسائر لخزينة الدولة ومخاوف أمنية – التفاصيل في النشرة المسائية
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان


إقرأ أيضاً