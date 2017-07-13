أخبار محلية
13 تموز 2017
13/07/2017 13:06:44
تجديد داخل مستشفى رفيق الحريري
بارقة امل لمرضى الكلى
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LBCI News Lebanon
تمت اعادة تأهيل وحدة غسيل الكلى وقسم غسيل الكلى للأطفال في مستشفى رفيق الحريري الجامعي.
وكانت الظروف الصعبة التي مرت بها المستشفى أدت إلى تجميد العمل في المركز الذي كان قد أصبح في العام 2012 المركز الأهم لزرع الكلى وغسيل الكلى لدى الاطفال.
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