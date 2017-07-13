تجديد داخل مستشفى رفيق الحريري

بارقة امل لمرضى الكلى

Lebanon, news ,lbci ,أخبار الكلى,مستشفى رفيق الحريري الجامعي,بارقة امل لمرضى الكلى

LBCI News Lebanon

تمت اعادة تأهيل وحدة غسيل الكلى وقسم غسيل الكلى للأطفال في مستشفى رفيق الحريري الجامعي.



وكانت الظروف الصعبة التي مرت بها المستشفى أدت إلى تجميد العمل في المركز الذي كان قد أصبح في العام 2012 المركز الأهم لزرع الكلى وغسيل الكلى لدى الاطفال.