أخبار محلية
13 تموز 2017
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تجديد داخل مستشفى رفيق الحريري

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تمت اعادة تأهيل وحدة غسيل الكلى وقسم غسيل الكلى للأطفال في مستشفى رفيق الحريري الجامعي. 

وكانت الظروف الصعبة التي مرت بها المستشفى أدت إلى تجميد العمل في المركز الذي كان قد أصبح في العام 2012 المركز الأهم لزرع الكلى وغسيل الكلى لدى الاطفال. 
 
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