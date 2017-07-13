مكاري من معراب: حان الوقت لعودة النازحين الى بلادهم

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اعتبر نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري أن "النازحين السوريين باتوا يكبدون اللبنانيين الكثير من العناء، لا سيما أن خزينة الدولة لم تعد تحتمل، ناهيك عما يسببونه من إخلال بالأمن ومن وجود إرهابيين، وقد حان الوقت لعودتهم الى بلادهم"، لافتا إلى أن "القوات ستتقدم باقتراح حل إلى الحكومة يظهر الى العلن لاحقا. وفي كل الأحوال، الحكومة اللبنانية هي الوحيدة المخولة التقرير في مسألة النزوح السوري، لكنني أنصحها في هذا السياق، وبعد خبرة سابقة، إن كل الاتفاقات التي أبرمت مع النظام السوري، منذ الطائف وحتى اليوم، وإن دونت على الورق كان السوريون يستخدمونها فقط لمصلحتهم".وبحث مكاري مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب آخر التطورات السياسية، وموضوع سلسلة الرتب الرواتب.وجدد تأكيده عدم رغبته في الترشح الى النيابة.