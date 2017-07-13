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13 تموز 2017
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يمكنكم متابعة برنامج "كلام الناس" اعتباراً من مساء اليوم عبر أثير إذاعة صوت لبنان على الموجتين : 100.5 – 100.3 FM

يمكنكم متابعة برنامج "كلام الناس" اعتباراً من مساء اليوم عبر أثير إذاعة صوت لبنان على الموجتين : 100.5 – 100.3 FM Lebanon, news ,lbci ,أخبار كلام,quot,برنامج,متابعة,يمكنكم,
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يمكنكم متابعة برنامج &quot;كلام الناس&quot; اعتباراً من مساء اليوم عبر أثير إذاعة صوت لبنان على الموجتين : 100.5 – 100.3 FM
 
 
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