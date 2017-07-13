اسود: التزم بنظام التيار الوطني الحر...درباس: حزب الله اتى بالعمليات الانتحارية

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أعلن النائب زياد اسود التزامه بنظام وقانون التيار الوطني الحر في الانتخابات النيابية وتحديداً في منطقة جزين ولا يريد تشكيل لائحة مع ابراهيم عازار.ولفت خلال برنامج "كلام الناس" الى أن "هناك من قرر في الاعلام حذف نائب ماروني في جزين ومن يريد الفوز يجب ان يكسب قلوب الناس وليس المواقع الالكترونية."في المقابل، أوضح الوزير السابق رشيد درباس علاقته مع الرئيس سعد الحريري قائلا "قد نختلف بالرأي ولكن لا نطعن بالخلف"، أما عن الوزير جبران باسيل فقال "عندما استمعت لباسيل قلت رأيت حاكماً يعتبر نفسه معارضة."وعن معركة عرسال، أكد درباس خلال "كلام الناس" أن القوة العسكرية التي تحرر عرسال ستفرض رأيها في السياسة والملفات الداخلية، كاشفا أن من اتى بالعمليات الانتحارية الى لبنان هم حزب الله.أما عن ملف النازحين، فقال درباس "انا لم اسكت عن افتراءات الهيومان رايتس ووتش بحق لبنان حول التعاطي مع النازحين السوريين في لبنان، والمجتمع الدولي أنفق مئات المليارات على الشعب السوري معظمها لقتله والقليل منها لمساعدته."