جعجع: مستعدّ لزيارة بنشعي

لم يبدُ رئيس حزب "القوات" سمير جعجع متحمّساً لإجراء الانتخابات النيابية الفرعية في كسروان وطرابلس، لكنّه بدا في المقابل متحمّساً لضرورة رفعِ شعار عودة النازحين السوريين إلى بلادهم.

وأكد جعجع في لقاء مع الاعلاميين بمعراب أمس الخميس انّه مستعد لزيارة بنشعي "إذا اقتضت المصلحة الوطنية المسيحية"، وذلك على غرار زيارته الرابية قبَيل اتّفاق معراب – الرابية.

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وكشف "انّ الحوار مع تيار "المردة" لم يبدأ فجأةً بل هو قديم، وأنّ الديناميكية السياسية تفرض نفسها احياناً لتسريع الامور.