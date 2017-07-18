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18 تموز 2017 - 05:20
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التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة في محلة طبرجا المسلك الشرقي نتيجة حادث مروري وتسرب زيوت مما سبب بزحمة سير

التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة في محلة طبرجا المسلك الشرقي نتيجة حادث مروري وتسرب زيوت مما سبب بزحمة سير Lebanon, news ,lbci ,أخبار السائقين,يطلب,المروري,التحكم,
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التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة في محلة طبرجا المسلك الشرقي نتيجة حادث مروري وتسرب زيوت مما سبب بزحمة سير
 
 
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