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18 تموز 2017 - 05:20
18/07/2017 05:20:29
التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة في محلة طبرجا المسلك الشرقي نتيجة حادث مروري وتسرب زيوت مما سبب بزحمة سير
التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة في محلة طبرجا المسلك الشرقي نتيجة حادث مروري وتسرب زيوت مما سبب بزحمة سير
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LBCI News Lebanon
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