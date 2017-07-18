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18 تموز 2017 - 05:29
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الحريري: لا تنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري وجيشنا مسؤول عن القتال عند الحدود وداخل الاراضي اللبنانية والمشكلة في عدم ترسيم الحدود في جرود عرسال

الحريري: لا تنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري وجيشنا مسؤول عن القتال عند الحدود وداخل الاراضي اللبنانية والمشكلة في عدم ترسيم الحدود في جرود عرسال Lebanon, news ,lbci ,أخبار الجيشين,تنسيق,الحريري,
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الحريري: لا تنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري وجيشنا مسؤول عن القتال عند الحدود وداخل الاراضي اللبنانية والمشكلة في عدم ترسيم الحدود في جرود عرسال
 
 
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