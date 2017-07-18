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18 تموز 2017 - 05:29
18/07/2017 05:29:57
الحريري: الجيش يقوم بتحقيق حول وفاة السوريين في عرسال من خلال 3 أطباء شرعيين مدنيين وسنطلع الرأي العام على التقرير فور صدوره وننتظر ضوءاً اخضر من الامم المتحدة بشأن النازحين
الحريري: الجيش يقوم بتحقيق حول وفاة السوريين في عرسال من خلال 3 أطباء شرعيين مدنيين وسنطلع الرأي العام على التقرير فور صدوره وننتظر ضوءاً اخضر من الامم المتحدة بشأن النازحين
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LBCI News Lebanon
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