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18 تموز 2017 - 05:34
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الحريري عن موضوع النفايات: اقرينا في اللجنة الوزارية دراسة waste to energy وسنرفعها قريباً الى مجلس الوزراء

الحريري عن موضوع النفايات: اقرينا في اللجنة الوزارية دراسة waste to energy وسنرفعها قريباً الى مجلس الوزراء Lebanon, news ,lbci ,أخبار اقرينا,النفايات,موضوع,الحريري,
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الحريري عن موضوع النفايات: اقرينا في اللجنة الوزارية دراسة waste to energy وسنرفعها قريباً الى مجلس الوزراء
 
 
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