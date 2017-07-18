آخر الأخبار
18 تموز 2017 - 05:34
18/07/2017 05:34:25
الحريري عن موضوع النفايات: اقرينا في اللجنة الوزارية دراسة waste to energy وسنرفعها قريباً الى مجلس الوزراء
الحريري عن موضوع النفايات: اقرينا في اللجنة الوزارية دراسة waste to energy وسنرفعها قريباً الى مجلس الوزراء
Lebanon, news ,lbci ,أخبار اقرينا,النفايات,موضوع,الحريري,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً