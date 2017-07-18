آخر الأخبار
18 تموز 2017 - 05:43
Back

الحريري: لا أوافق على السلسلة من دون موارد واذا تراجع البعض عن بعض الضرائب كمن يقول لا نريد السلسلة

الحريري: لا أوافق على السلسلة من دون موارد واذا تراجع البعض عن بعض الضرائب كمن يقول لا نريد السلسلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار السلسلة,أوافق,الحريري,
episodes
الحريري: لا أوافق على السلسلة من دون موارد واذا تراجع البعض عن بعض الضرائب كمن يقول لا نريد السلسلة
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان


إقرأ أيضاً