آخر الأخبار
18 تموز 2017 - 05:43
18/07/2017 05:43:29
الحريري: لا أوافق على السلسلة من دون موارد واذا تراجع البعض عن بعض الضرائب كمن يقول لا نريد السلسلة
الحريري: لا أوافق على السلسلة من دون موارد واذا تراجع البعض عن بعض الضرائب كمن يقول لا نريد السلسلة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار السلسلة,أوافق,الحريري,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً