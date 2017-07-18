آخر الأخبار
18 تموز 2017 - 05:44
18/07/2017 05:44:52
الحريري: من حقنا الحفاظ على مالية الدولة ولن أوافق على السلسلة من دون موارد والسلسلة سلة واحدة
الحريري: من حقنا الحفاظ على مالية الدولة ولن أوافق على السلسلة من دون موارد والسلسلة سلة واحدة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الحفاظ,حقنا,الحريري,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً