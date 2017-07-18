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18 تموز 2017 - 05:56
18/07/2017 05:56:55
كنعان في الجلسة: لا نطرح تأخير السلسلة بل اخذ وفر لجنة المال بالاعتبار لا سيما ان حقوق المتقاعدين والمعلمين تتطلب رفع سقف السلسلة الى اكثر من ١٢٠٠ مليار
كنعان في الجلسة: لا نطرح تأخير السلسلة بل اخذ وفر لجنة المال بالاعتبار لا سيما ان حقوق المتقاعدين والمعلمين تتطلب رفع سقف السلسلة الى اكثر من ١٢٠٠ مليار
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LBCI News Lebanon
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