آخر الأخبار
18 تموز 2017 - 05:56
Back

كنعان في الجلسة: لا نطرح تأخير السلسلة بل اخذ وفر لجنة المال بالاعتبار لا سيما ان حقوق المتقاعدين والمعلمين تتطلب رفع سقف السلسلة الى اكثر من ١٢٠٠ مليار

كنعان في الجلسة: لا نطرح تأخير السلسلة بل اخذ وفر لجنة المال بالاعتبار لا سيما ان حقوق المتقاعدين والمعلمين تتطلب رفع سقف السلسلة الى اكثر من ١٢٠٠ مليار Lebanon, news ,lbci ,أخبار نطرح,الجلسة,كنعان,
episodes
كنعان في الجلسة: لا نطرح تأخير السلسلة بل اخذ وفر لجنة المال بالاعتبار لا سيما ان حقوق المتقاعدين والمعلمين تتطلب رفع سقف السلسلة الى اكثر من ١٢٠٠ مليار
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان


إقرأ أيضاً