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18 تموز 2017 - 06:32
18/07/2017 06:32:26
سجال في الجلسة التشريعية حول المساواة بين معلمي المدارس الخاصة مع ما يقر لمعلمي القطاع الرسمي والحريري والسنيورة يعارضان الزام المدارس الخاصة بهذه الزيادة ويطالبان بترك الحرية لها
سجال في الجلسة التشريعية حول المساواة بين معلمي المدارس الخاصة مع ما يقر لمعلمي القطاع الرسمي والحريري والسنيورة يعارضان الزام المدارس الخاصة بهذه الزيادة ويطالبان بترك الحرية لها
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LBCI News Lebanon
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