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18 تموز 2017 - 06:32
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سجال في الجلسة التشريعية حول المساواة بين معلمي المدارس الخاصة مع ما يقر لمعلمي القطاع الرسمي والحريري والسنيورة يعارضان الزام المدارس الخاصة بهذه الزيادة ويطالبان بترك الحرية لها

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سجال في الجلسة التشريعية حول المساواة بين معلمي المدارس الخاصة مع ما يقر لمعلمي القطاع الرسمي والحريري والسنيورة يعارضان الزام المدارس الخاصة بهذه الزيادة ويطالبان بترك الحرية لها
 
 
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