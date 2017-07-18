آخر الأخبار
18 تموز 2017 - 06:34
Back

حرب وحمادة يذكران بان المساواة بين القطاعين العام والخاص موجودة بالقانون منذ أكثر من 60 عاماً

حرب وحمادة يذكران بان المساواة بين القطاعين العام والخاص موجودة بالقانون منذ أكثر من 60 عاماً Lebanon, news ,lbci ,أخبار المساواة,يذكران,وحمادة,
episodes
حرب وحمادة يذكران بان المساواة بين القطاعين العام والخاص موجودة بالقانون منذ أكثر من 60 عاماً
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان


إقرأ أيضاً