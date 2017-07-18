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18 تموز 2017 - 06:39
18/07/2017 06:39:06
مجلس النواب صادق على استفادة معلمي القطاع الخاص من الزيادة المقرة لمعلمي القطاع الرسمي بعد التصويت برفع الايدي
مجلس النواب صادق على استفادة معلمي القطاع الخاص من الزيادة المقرة لمعلمي القطاع الرسمي بعد التصويت برفع الايدي
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LBCI News Lebanon
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