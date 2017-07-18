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18 تموز 2017 - 06:39
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مجلس النواب صادق على استفادة معلمي القطاع الخاص من الزيادة المقرة لمعلمي القطاع الرسمي بعد التصويت برفع الايدي

مجلس النواب صادق على استفادة معلمي القطاع الخاص من الزيادة المقرة لمعلمي القطاع الرسمي بعد التصويت برفع الايدي Lebanon, news ,lbci ,أخبار استفادة,صادق,النواب,مجلس,
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مجلس النواب صادق على استفادة معلمي القطاع الخاص من الزيادة المقرة لمعلمي القطاع الرسمي بعد التصويت برفع الايدي
 
 
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