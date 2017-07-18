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18 تموز 2017 - 06:49
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نقيب الاطباء ريمون صايغ أحال الدكتور نادر صعب الى المجلس التأديبي بقضية الفيديو الذي انتشر له على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بفحص شابة شبه عارية

نقيب الاطباء ريمون صايغ أحال الدكتور نادر صعب الى المجلس التأديبي بقضية الفيديو الذي انتشر له على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بفحص شابة شبه عارية Lebanon, news ,lbci ,أخبار أحال,صايغ,ريمون,الاطباء,نقيب,
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نقيب الاطباء ريمون صايغ أحال الدكتور نادر صعب الى المجلس التأديبي بقضية الفيديو الذي انتشر له على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بفحص شابة شبه عارية
 
 
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