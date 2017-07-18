آخر الأخبار
18 تموز 2017 - 06:49
18/07/2017 06:49:12
نقيب الاطباء ريمون صايغ أحال الدكتور نادر صعب الى المجلس التأديبي بقضية الفيديو الذي انتشر له على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بفحص شابة شبه عارية
نقيب الاطباء ريمون صايغ أحال الدكتور نادر صعب الى المجلس التأديبي بقضية الفيديو الذي انتشر له على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بفحص شابة شبه عارية
Lebanon, news ,lbci ,أخبار أحال,صايغ,ريمون,الاطباء,نقيب,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً