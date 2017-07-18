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18 تموز 2017 - 06:52
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نقابة الأطباء تقدمت بدعوى جزائية ضد مجهول في قضية تسريب تقرير للجنة التحقيق في قضية وفاة فرح القصاب ونشر معلومات غير دقيقة نسبت الى النقابة في بعض وسائل الاعلام

نقابة الأطباء تقدمت بدعوى جزائية ضد مجهول في قضية تسريب تقرير للجنة التحقيق في قضية وفاة فرح القصاب ونشر معلومات غير دقيقة نسبت الى النقابة في بعض وسائل الاعلام Lebanon, news ,lbci ,أخبار جزائية,بدعوى,تقدمت,الأطباء,نقابة,
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نقابة الأطباء تقدمت بدعوى جزائية ضد مجهول في قضية تسريب تقرير للجنة التحقيق في قضية وفاة فرح القصاب ونشر معلومات غير دقيقة نسبت الى النقابة في بعض وسائل الاعلام
 
 
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