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18 تموز 2017 - 06:52
18/07/2017 06:52:40
نقابة الأطباء تقدمت بدعوى جزائية ضد مجهول في قضية تسريب تقرير للجنة التحقيق في قضية وفاة فرح القصاب ونشر معلومات غير دقيقة نسبت الى النقابة في بعض وسائل الاعلام
نقابة الأطباء تقدمت بدعوى جزائية ضد مجهول في قضية تسريب تقرير للجنة التحقيق في قضية وفاة فرح القصاب ونشر معلومات غير دقيقة نسبت الى النقابة في بعض وسائل الاعلام
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LBCI News Lebanon
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