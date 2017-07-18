نقابة الأطباء تقدمت بدعوى جزائية ضد مجهول في قضية تسريب تقرير للجنة التحقيق في قضية وفاة فرح القصاب ونشر معلومات غير دقيقة نسبت الى النقابة في بعض وسائل الاعلام