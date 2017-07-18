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18 تموز 2017 - 08:29
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الحريري: نحن مع حقوق المتقاعدين ومع الشباب والناس ايضاً ومع تأمين الايرادات لكل زيادة فماذا يستفيد المتقاعد اذا "فرطت" الليرة؟

الحريري: نحن مع حقوق المتقاعدين ومع الشباب والناس ايضاً ومع تأمين الايرادات لكل زيادة فماذا يستفيد المتقاعد اذا "فرطت" الليرة؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار المتقاعدين,حقوق,الحريري,
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الحريري: نحن مع حقوق المتقاعدين ومع الشباب والناس ايضاً ومع تأمين الايرادات لكل زيادة فماذا يستفيد المتقاعد اذا &quot;فرطت&quot; الليرة؟
 
 
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