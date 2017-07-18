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18 تموز 2017 - 08:29
18/07/2017 08:29:48
الحريري: نحن مع حقوق المتقاعدين ومع الشباب والناس ايضاً ومع تأمين الايرادات لكل زيادة فماذا يستفيد المتقاعد اذا "فرطت" الليرة؟
الحريري: نحن مع حقوق المتقاعدين ومع الشباب والناس ايضاً ومع تأمين الايرادات لكل زيادة فماذا يستفيد المتقاعد اذا "فرطت" الليرة؟
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LBCI News Lebanon
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